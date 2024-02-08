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美聯：75%受訪者支持撤辣 逾四成擬加快入市

龍年將至，惟本港樓市未見反彈，美聯最新發表的「置業意向調查」顯示，有多達75%受訪者，支持政府於2月底公布的「財政預算案」中再次減辣，或「全面撤辣」，更有多達41.2%的受訪者表示，如財政預算案中提出有效的救市方案，將加快入市，較去年10月進行的同類調查，高出近13.3個百分點。美聯住宅部行政總裁布少明認為，調查結果反映市民希望政府面對樓市下滑的現實，儘快出手救市，加快經濟復蘇，避免市民投資於物業的財富蒸發。

布表示，為了解市民對「財政預算案」中「撤辣」的意見，美聯本周透過社交媒體、及官方「筍盤」APP，進行置業意向調查，共收回逾400份有效問卷，受訪者中業主、非業主各佔約一半。

調查結果顯示，樓價及房策仍然是影響市民置業決定的兩大因素，其次是經濟前景，加息只是排在第4位。此外，近75%的受訪者支持政府於即將公佈的財政預算案中，再次減辣甚至「全面撤辣」。

在眾多有可能推出的「減辣」措施當中，受訪者認為，以「撤銷或減免住宅雙倍印花稅DSD」，最能為現時低迷的樓市帶來幫助；其次是「撤銷或減免額外印花稅SSD」，「政府資助市民上車」則排在第3。至於近日盛傳的「調整壓力測試或按揭成數」，則僅有8%受訪者支持，排在調查的第5位。

調查結果亦顯示，「全面撤辣」有助加快市民的入市決定。有多達41.2%的受訪者表示，如財政預算案中再減辣或「全面撤辣」，將加快入市，較去年10月「施政報告」前進行的同類調查得出的27.9%，高出近13.3個百分點。

美聯首席分析師劉嘉輝表示，自去年10月施政報告落實減辣後，迄今約15個星期，減辣後無論一、二手住宅交投均略好轉，但仍未及去年首10個月未減辣前水平。一手方面，綜合市場資訊，減辣後15周平均每周一手成交量約168宗，宗數比起減辣前15周平均每周約130宗上升約29%，惟比起去年首10個月未減辣前平均約198宗，仍低約15%。

二手方面，交投表現更遜色，以全港35個大型屋苑計算，綜合美聯資料，減辣後15周，平均每周二手成交宗數錄約47宗，較減辣前15周平均每周約34宗，雖然升約38%，但較去年首10個月未減辣前，平均約56宗仍跌約16%。

布少明估計，在樂觀情況下，預計今年一手成交將按年升約43%至1.5萬宗水平，惟宗數較2021年仍低約9%；二手方面，估計今年全年有望錄5萬宗，雖較去年升近4成，有望打破近兩年悶局，但較2021年仍低約16%，同時較1996年至2021年平均每年的6.81萬宗，低出約27%。整體樓價料升約5%，租金方面，估計今年全年料升約10%，連續3年走勢「跑贏」樓價。

 

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