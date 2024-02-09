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CCL跌1.1% 高位累跌逾24%超越08海嘯 兔年挫8% 龍年料先跌後回穩

港股兔年跌逾27%，反映樓市的中原城市領先指數CCL顯示，兔年全年樓價下跌8.08%，連跌第2年，但較2022年虎年跌15.09%明顯收窄，展望2024年龍年樓價先跌後回穩，料政府推出救市措施及預期減息，相信下半年CCL可以止跌，由低位回升。

全周計，CCL最新報145.12點，按周跌1.15%，跌幅為11周以來最大，跌穿146點。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今周指數是反映1月16日及17日港股急挫當周的市況，恒指失守16,000點收市，市場信心明顯轉弱，樓價跌幅單周擴大。CCL創368周(逾7年)新低，重返2017年1月中時水平，指數較2021年8月191.34點歷史高位跌24.16%，剛超越2008年金融海嘯時的23.34%。

報告指，市場憧憬2月底財政預算案政府會有提振經濟及樓市措施，農曆新年前買家觀望，二手成交放緩，樓價跌勢未止。短期CCL繼續反覆下調，估計2024年首季將進一步降至141點水平，現時差4.12點或2.84%。2月5日市傳金管局擬就樓按貸款利率壓力測試的措施進行檢討，2月6日中央加大力度救市，對本地二手樓價的影響將於2024年3月上旬公佈的CCL才開始反映。

本周中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass 按周跌1.10%，報145.09點，是2016年10月30日後新低，當時報144.8點。

CCL(中小型單位)按周跌1.15%，報143.89點，是2016年11月6日後新低，當時報143.59點。

CCL(大型單位)按周跌1.14%，報151.29點，是2017年4月2日後新低，當時報150.03點。

四區樓價方面，港九市區跌，新界兩區升。港島CCL_Mass報143.57點，按周跌1.45%，連跌2周共1.72%，重返2016年8月底時水平。九龍CCL_Mass報140.06點，按周跌2.83%，終止2周連升，重返2016年10月中時水平。

新界東CCL_Mass報159.78點，按周升0.54%，連升2周共0.57%，繼續處於2017年3月底時水平。

新界西CCL_Mass報134.72點，按周升0.54%，結束3周連跌，指數在2017年3月中水平徘徊。

 

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