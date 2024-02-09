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麗新、市建局「Bal Residence」首度開放會所「Club Bal」參觀

由麗新發展（0488）連同市區重建局合作發展，位於觀塘恒安街18號之住宅項目「Bal Residence」自開放現樓及推出優才折扣後，向隅者眾，短時間內已售出25個單位，成為東九龍現樓銷售之冠。

項目今日首度開放會所「Club Bal」予公眾參觀，面積達5,300呎，位於發展項目2樓，設有健身室、休閒區、燒烤花園、遊樂室、寵物樂園、宴會廳及空中庭院等設施，以「Wellness Living」作為設計主題，讓住客可以透過不同的生活體驗，平衡工作與休息，尋找屬於自己理想的生活節奏。

Club Bal 設有多項特色設施，當中包括於Bal Gym引入全港首個住宅項目獨有的智能健身設備Reax Boxe 360，以先進器材配合活動程式，讓住戶鍛鍊身體。另外宴會廳Bal Space內配備特大多功能宴會桌及獨立備餐區，適合不同類型宴會派對。除此之外，更設有Aspara水耕機，將farm-to-table的健康概念帶進會所。會所內更特設Bal Bar，設置小型舞台及影音設備，舒緩繁忙生活。

項目會所以Pet Friendly理念設計，住戶除了可享用休閑區Bal Lounge及空中庭園Sun & Moon之外，更可與心愛的寵物於寵物樂園Pets Garden內盡情玩樂，盡情放鬆身心。 

為回應市場需求，項目最新推出第1F號價單，當中22個單位折實呎價低於15,500元，以先到先得方式發售 。

 

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