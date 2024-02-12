樓市調整下，近日不少市場人士希望政府「撤辣」，溫偉明指，近日市場有不少大額物業由內地專才購入，但實際上，不少專才都屬年輕人士，來港初期都以租樓為主，以致租金上升，他表示，政府應考慮放寬港人「第二套房」辣稅，讓市民買樓作收租。但他認為，針對短期買賣的額印，則可以不放寬，即使放寬，亦不是增加額外買樓需求。

對於未來樓市，他認為今年樓市上半年仍保持平穩，雖然市場預期下半年有機會減息，樓價有望上升，但政府可推出利息補貼計劃，讓樓市提早受惠減息優勢。而長遠而言，香港資金較多，市民存款數字也破頂，反映港人觀望態度明顯，料未來息口減少時，資金會轉向磚頭。

至於旗下樓盤方面，他表示，啟德海灣會於《財政預算案》公布後才決定最新推售計劃，但他明言，個別樓盤減價並無意思，要刺激樓市成交，最重要是政府做好經濟，因「樓市只是經濟副產品」，政府亦不應拉低樓價助市民上車，協助基層人士脫貧才是正確。

此外，嘉華今年亦有3個獨資項目發售，其中西營盤醫院道項目，短期內準備入紙申請預售樓花同意書，項目將提供約60個單位，而天后琉璃街項目，則設有約70個單位，目前正處於拆樓階段，預計2026年落成，兩樓盤同樣預計下半年發售，並以兩房單位為主。