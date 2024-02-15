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內地餅店「彩蝶軒」首攻港  28萬租灣仔地舖

近年港人喜愛北上深圳消費，眾多高知名食肆已成為港人的熱選，並造就內地餐飲品牌持續南下攻港。中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事黃新宇表示，內地麵包及西餅品牌彩蝶軒，新近首度進軍香港開業，以月租約28萬元，租用港島灣仔道93至99號聯泰大廈地下A、B號舖，面積共約2,000方呎，呎租約140元，租約期為期3年。

黃續指，該舖位面向主要大街，人流不俗，過往一直租予電訊商、零售商等服務性消費行業，甚少租予餐飲品牌，故是次租務亦屬罕有。與此同時，翻查資料顯示，該舖以往呎租水平一般在140至150元之間，是次成交與舊租金水平相若。

中原(工商舖)分析，港人北上消費蔚然成風，建立了對内地飲食文化的喜好，令內地人氣餐飲連鎖品牌趁機進軍香港市場，選址分布在人流旺的核心區；及民生商業區一帶的舖位為據點，相信短期內舖位市場仍會以内地餐飲品牌為主流。

 

黃新宇續指，內地餐飲品牌在疫後不約而同地赴港開拓，普遍看好香港市場，以及本港優越的國際地位，希望透過香港提升知名度，打響名堂，繼而再進軍海外市場，其一般選址核心旺區作首個據點，而灣仔區不但有民生消費概念，亦不乏商廈，商業氣氛味濃，加上呎租價普遍較其他核心區舖位相宜，因而區內舖市屬「進可攻退可守」的項目，因而租務情況不俗。

 

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