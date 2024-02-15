黃續指，該舖位面向主要大街，人流不俗，過往一直租予電訊商、零售商等服務性消費行業，甚少租予餐飲品牌，故是次租務亦屬罕有。與此同時，翻查資料顯示，該舖以往呎租水平一般在140至150元之間，是次成交與舊租金水平相若。

中原(工商舖)分析，港人北上消費蔚然成風，建立了對内地飲食文化的喜好，令內地人氣餐飲連鎖品牌趁機進軍香港市場，選址分布在人流旺的核心區；及民生商業區一帶的舖位為據點，相信短期內舖位市場仍會以内地餐飲品牌為主流。

黃新宇續指，內地餐飲品牌在疫後不約而同地赴港開拓，普遍看好香港市場，以及本港優越的國際地位，希望透過香港提升知名度，打響名堂，繼而再進軍海外市場，其一般選址核心旺區作首個據點，而灣仔區不但有民生消費概念，亦不乏商廈，商業氣氛味濃，加上呎租價普遍較其他核心區舖位相宜，因而區內舖市屬「進可攻退可守」的項目，因而租務情況不俗。

其他報道

香島3房5.7萬獲承租 業主回報2.5厘

港灣豪庭鳳凰樓層減價兩成沽 家庭客756萬承接

中港客3.1萬租歐意花園洋房 呎租21元