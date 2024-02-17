據流傳的照片顯示，橫額上的指控包括指中原「欺我大陸新移民，還我全家血汗錢」，又指「明知是深水埗，說是九龍城名校區」。

中原地產董事(企業風險管理)郭家豪回覆本報查詢時說：「根據本公司資料所得, 約於2023年2月本公司曾向投訴人介紹其他樓盤, 包括星凱堤岸, 但投訴人認為總價太貴並不考慮。後來, 於2023年2月11日, 投訴人以訊息向本公司職員查詢愛海頌應該沒有賣完及提供愛海頌地產消息, 該訊息已清楚表示愛海頌是位於長沙灣。而且, 投訴人曾打算入票搶購愛海頌, 但被投訴人老公考慮村屋給耽誤了, 之後本公司職員曾給予投訴人其他樓盤資料, 但投訴人還是認為愛海頌便宜。其後, 本公司職員亦有給予投訴人維港滙及高爾夫御園的資料, 但投訴人與丈夫商議後, 決定購入愛海頌物業。」

郭家豪續指，就公司調查所得資料, 未有證據支持投訴人指稱本公司職員於銷售過程中有失實陳述及誤導有關物業地區及校網一事，公司並不同意投訴人提出的指稱。公司亦強烈否認投訴人2024年2月16日於公司分行門前拉橫額所示的所有指稱。他又指公司於收到投訴時, 曾請投訴人提供有關案件的所有證據, 例如: 與經紀的訊息溝通, 但投訴人拒絕, 公司客戶服務部職員於調查後及於其拉橫額期間, 均曾嘗試經電話投訴人溝通, 惟投訴人拒絕電話對話。公司促請投訴人停止有關拉橫額行為, 並與客戶服務部保持聯絡。

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