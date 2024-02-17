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樂風必發道商業項目補地價4億 總樓面逾14萬呎 每呎樓面2865元

【明報專訊】新晉發展商樂風集團，近年積極在本港物業市場拓展，除推出旺角洗衣街Elize PARK外，亦不乏工商物業，其中大角嘴必發道商廈One Bedford Place，上月已經完成補地價，作價涉逾4.14億元，折合每方呎樓面價約2865元；樂風早前已預告，項目將會連同毗鄰同系新式工廈項目Two Bedford Place，於今年推出市場。

上述由樂風持有之地盤，為必發道100至114號，涉及7個地段，佔地約10,042方呎；資料顯示，發展商上月與政府簽訂補地價文件，涉金額4.1431億元，以最高可建樓面約14.46萬方呎計，每方呎樓面價約2865元。

估計每呎樓面成本價6413元

翻查資料，樂風早於2018年以約2.7億元收購必發道100至106號，及後以2.43億元收購相連的必發道108至114號，合共涉資逾5.1億元，若連同今次補地價金額4.1431億元，單計地價成本約9.27億元，以可建樓面14.46萬方呎計，每方呎樓面成本價約6413元。據發展商早前透露，項目屬甲級商廈，樓高約30層，預計今年內推出。

對於今次補地價，樂風回覆本報查詢稱集團已透過標準金額補地價完成補地價程序，目前積極落實項目推售時間表，將於適當時間公布項目細節。

對樓市有信心 擬年內推售

發言人又稱，集團對本港樓市有信心，長遠而言將平穩發展，特別是西九龍奧運站一帶，發展趨成熟，但未來新供應有限，故以合理價錢為項目進行補地價，為區內提供全新甲級商業大廈，並預備年內展開推售工作。

近年積極發展的樂風，除上述One Bedford Place外，2020年亦伙美資私募基金斥1.92億元統一必發道71至75號舊樓全數業權，發展為新式工廈Two Bedford Place；翻查資料，項目可建樓面約4.78萬方呎，預計今年第四季推出。

樂風作為新晉發展商，近日推出在本港首個住宅項目、旗下樓花期長約5個月的旺角Elize PARK，今年1月底以折實均呎2.66萬元首推30伙，遠高市場預期，但2月初上載首份銷售安排，雖敲定2月6日首輪開售30伙，卻突然改以招標發售，並設有底價。對此樂風回應稱，價單售價仍具參考價值。

新世界河內道舖獲2億洽購

此外，新世界（0017）或有關人士低調放售尖沙嘴河內道、鄰近K11 Art Mall的8個商舖，市場估值約3億元，據悉有關舖位獲買家以2億元洽購至尾聲。

據了解，上述商舖是新世界在2012年至2013年零售高峰時期購入，原作長線投資用途，購入價涉約7億元。

明報記者

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