本報就事件向地產代理監局查詢，地監局回覆指，監管局要了解有關事件，未能就個案作出任何評論。然而，監管局希望提醒地產代理，在向客戶提供物業資料時，必須小心謹慎，不可作出有失實或誤導性的陳述。

自稱買家李女士胞姊對本報稱，李女士原希望在九龍城名校區置業，但在代理游說下，購入了位於深水埗愛海頌一個頂層連天台單位，涉及1,650萬元，目前已支付逾300萬元訂金及印花稅。

翻查資料，李女士購入的是愛海頌5座頂層連天台單位，單位實用面積772方呎，連同545方呎天台，成交價1650萬元，在2023年2月17日簽署臨時買賣合約，支付約樓價5%作訂金，即82.5萬元，並在一星期後，即2月24日簽署買賣合約。李氏需要簽訂臨時買賣合約後的90日、180日再額外支付樓價5%，即合共支付了247.5萬元訂金，餘額將在簽訂臨時買賣合約後360日付清，即2024年2月12日。另李女士屬新香港人，需支付樓價3.75%的印花稅，即61.875萬元，即現時只支付了逾309萬元。

不過，據愛海頌成交紀錄冊資料，該單位尚未被「終止交易」，意即尚未撻訂。但由於須付清樓價餘額的期限已過，李女士若不完成交易將面臨被殺訂風險。

中原地產董事(企業風險管理)郭家豪昨晚深夜回覆本報查詢時說，投訴人於去年2月11日以訊息向公司職員查詢愛海頌應該沒有賣完及提供愛海頌地產消息，該訊息已清楚表示愛海頌是位於長沙灣。而且，投訴人曾打算入票搶購愛海頌，但被投訴人老公考慮村屋給耽誤了，之後公司職員曾給予投訴人其他樓盤資料，但投訴人還是認為愛海頌便宜。其後，公司職員亦有給予投訴人維港滙及高爾夫御園的資料，但投訴人與丈夫商議後，決定購入愛海頌物業。郭家豪續指，就公司調查所得資料，未有證據支持投訴人指稱公司職員於銷售過程中有失實陳述及誤導有關物業地區及校網一事，公司並不同意投訴人提出的指稱。