她憶述指，代理強調愛海頌是位於「九龍區的最好的學校網區」，她亦三番四次向代理查詢，「香港名校網有無其他選擇」，終以1650萬元購入愛海頌單位。她指簽約日是2023年2月16日，代理在西九龍站接她，乘坐的士前往愛海頌，期間代理要求她在白紙上簽名，先後共簽逾百個名，但紙上大量英文，自稱教育程度只得中三的她，不明白內容，因相信代理是專業，仍以1650萬元購入愛海頌一個頂層連天台單位，目前已支付逾300萬元訂金及印花稅。

不過，據她今日展示的入標文件，標書上有她的簽署，而她報稱居於元朗一個新晉屋苑。另她又指，訂金是以本票支付給中原，據她展示的文件，確實有一張逾81萬元的本票，支票枱頭是寫給中原地產，惟金額與發出本票的銀行，與標書上的82.5萬元及中銀本票並不相同。

翻查資料，李女士購入的是愛海頌5座頂層連天台單位，單位實用面積772方呎，連同545方呎天台，成交價1650萬元，物業成交紀錄冊顯示，買家在2023年2月17日簽署臨時買賣合約，支付約樓價5%作訂金，即82.5萬元，並在一星期後，即2月24日簽署買賣合約。李氏需要簽訂臨時買賣合約後的90日、180日再額外支付樓價5%，即合共支付了247.5萬元訂金，餘額將在簽訂臨時買賣合約後360日付清，即2024年2月12日。

另李女士指，自己居於內地，對港樓毫不認識，但據資料顯示，她在去年初只支付樓價3.75%的印花稅，即61.875萬元，意味她屬新香港人，購入物業合共支付了逾309萬元。

不過，據愛海頌成交紀錄冊資料，該單位尚未被「終止交易」，意即尚未撻訂。由於須付清樓價餘額的期限已過，李女士若不完成交易將面臨被殺訂風險。