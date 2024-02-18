郭給予的回應指於2023年2月，公司職員李小姐曾向投訴人介紹位於粉嶺的高爾夫御園， 期間有跟投訴人談及上水粉嶺區學校情況。於2023年2月12日投訴人主動向公司職員表示高爾夫那個她只能看看， 因她內心還是偏向於沙田九龍區那邊的，並表示直接去搶愛海頌，因為投訴人覺得升學部那邊的學位也還行吧反正就是油尖旺，因為投訴人坐高鐵方便。及至2022年2月13日， 李經紀與投訴人視察愛海頌物業， 之後已把愛海頌所屬的深水埗校網資料發出給投訴人。

於2023年2月15日，投訴人有意購入愛海頌物業， 但因經紀李小姐不在港， 故交由劉先生處理， 劉先生於當日相約投訴人翌日入標前， 已向投訴人發放有關深水埗校網的連結。故投訴人於入標前已得到有關愛海頌所屬深水埗校網的資料。

及至2023年3月中， 投訴人向劉先生表示被內地朋友笑深水埗是貧民區， 並問劉先生如何選學校， 劉先生亦發出有關學校資料網址給投訴人， 然而投訴人表示較在意小孩的朋友圈， 並聽說有地產可以幫忙弄地址證明， 以跨區上學， 故請劉先生就此事打聽一下做地址的事， 甚麼價錢， 大不了就請工廠人姐姐跨區送。此外， 投訴人亦有聯絡李經紀查問關於選中學的事情， 然而， 當時投訴人並沒有指公司於銷售期間曾把深水埗說是九龍城名校區。之後投訴人仍有向劉先生查詢入息證明事宜， 仍未有投訴。於2023年7月至12月投訴人仍有與李經紀保持聯絡， 當中， 投訴人曾向李經紀發出房價跌的訊息及關於加高天台的問題。

及至2023年12月投訴人才指劉先生之前應告訴她九龍很大， 很多區， 以使其可以選擇及劉先生指愛海頌是九龍名校區及豪宅區。後來， 投訴人致電給客戶服務部投訴， 除投訴外， 亦表示銀行只批800萬元按揭貸款， 而且其現時亦有其他租金開支， 故經濟負擔沉重。而根據恒生銀行網站估價， 現時有關物業估值已下調至1401萬元。資料顯示，李女士買入的愛海頌單位作價1650萬元。

回應指基於上述， 公司並不同意投訴人指稱公司職員誤導校網一事。回應又指公司理解投訴人有其訴求， 並誠盼能更了解投訴人的理據及案情， 於2024年2月17日公司知悉客戶到尖沙咀拉橫額後， 客戶服務部職員郭小姐亦致電李女士相約會面詳談， 但李女士於接過一次電話後便沒有再接聽公司職員電話。