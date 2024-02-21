上述單位登記買家為王灝兒（WONG HO YEE），與歌手JW名字相同，料為同一人。JW只需要支付32萬元印花稅，為樓價約3.3%，即意味她以首置身分入市。原業主2005年1月308萬元購入，持貨約19年，帳面獲利642萬元或逾兩倍。

高爾夫‧御苑銀主盤7年貶近五成

另外，粉嶺古洞高爾夫‧御苑新近錄得屋苑歷來最大宗貶值成交。資料顯示，屋苑7座高層J室，實用面積277方呎，開放式間隔，屬銀主盤，本月以240萬元獲買家承接，實呎8664元，成交價及呎價均為屋苑歷來新低。

上址原業主2017年459.6萬元一手購入，物業約7年間帳面貶值219.6萬元或48%。

河畔兩房300萬沽 5年蝕近四成

此外，中原區域營業董事黎宗文表示，沙田河畔花園C座中層6室，實用面積269方呎，2房間隔，向翠華花園及巴士站，原以460萬元放售，至近日終累減160萬元或38%，以300萬元沽出，實呎11,152元。原業主2019年457萬元購入，現帳面蝕157萬元或約34%，連使費料實蝕175萬元或38%，為屋苑最少3年來最大宗蝕讓成交。