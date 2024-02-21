項目亦推出三個新付款計劃，「快活置盈738」計劃提供兩年定息1.5%一按貸款，最高貸款額為樓價八成，買家需每月交付利息而不需償還本金；「愜意無惠」計劃客戶可向指定財務機構申請最長25年，最高淨樓價85%的一按貨款。另外，「360輕鬆靈活」付款計劃提供360天成交期，提前成交可獲價值淨樓價3.75%的現金回贈。

湯耀宗表示，今年將陸續推出多個新盤部署，包括黃竹坑站上蓋的海盈山第4A期，及港島南岸揚海第2期。發展商於下半年度亦計劃新推海盈山第4B期，及將軍澳日出康城第13期，而元朗十八鄉路項目則料年中推出。

展望未來樓市表現，湯耀宗認為，美國減息機會較大，本港樓市市況好轉，豪宅市場最為受惠，料交投數字及價格相繼回升。新一份《財政預算案》將於下周三公布，他期望政府可全面「撤辣」，提升市場對樓市的信心。