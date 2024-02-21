被問到項目會否再出現如親海駅的「深水炸彈價」，趙國雄回應指，項目每方呎成交價約2.8萬元，但未有透露會否蝕本價推盤。

項目分為兩期（即第3B及3C期），於去年12月已獲批預售樓花，其中3B期由兩座物業組成，主打兩房至四房間隔，提供642伙，預計2025年12月底落成，樓花期約22個月。

翻查資料，第3C期涉558伙，預計2026年2月落成，樓花期約26個月，即兩期合共約1200個單位。

港島南岸3期為項目規模最大的期數，屬距離港鐵黃竹坑站出入口，最近的期數之一(另一個為第6期）。至於港鐵基座商場THE SOUTHSIDE，現正試業中。

至於其他新盤，趙國雄透露，亦包括啟德跑道區第4E區2號項目涉約1000伙、元朗錦田錦泰路項目涉約330伙，以及紅磡鶴園街13號商業項目。另外，觀塘安達臣道港人首置盤項目，亦有機會今年推出，正待批預售。

長實營業部助理首席經理楊桂玲補充，BLUE COAST的樓書已準備就緒，項目名稱中的BLUE屬南區諧音，而南區、項目本身均享海天一色美景。