低曉柏峰首批折實均呎一成

林達民又指，市場充滿變數，難與同區新盤價錢直接比較，不過是次屬刻意訂低定價，以一般市道，該盤呎價至少要1.7萬至1.8萬元。第1號價單顯示，戶型涵蓋開放式至3房，實用面積199至457方呎，以1房及2房戶最多，各有66伙；入場單位為1A座3樓16室，實用199方呎開放式間隔，扣除最高10%折扣後，折實價316.8萬元，折實實呎15920元。

相對同系去年11月推出的同區西洋菜北街曉柏峰，首推100伙折實均呎17602元，是次新盤首批折實均呎低約9.6%。若與上月曾一度以價單推售的鄰區洗衣街Elize PARK，首批30伙26668元比較，更低約40%。

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