中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，市場憧憬今年內減息，股市亦止跌，市場氣氛短暫回穩，惟相信CCL將繼續在低位反覆，指數仍為370周、即逾7年次低，重返2017年1月中水平，較2021年8月191.34點歷史高位跌23.79%，而2024年至今則累跌0.94%。

可留意是，新春期間二手成交淡靜，加上市場等待2月28日財政預算案出台，市場觀望氣氛濃厚，相信短期樓價走勢反覆向下，而CCL距離第一季目標141點，則相差4.82點或3.3%。

至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass報145.82點，按周升0.50%；CCL(中小型單位)報144.58點，按周升0.48%；豪宅方面，CCL(大型單位)報152.01點，按周升0.48%。

CCL Mass、CCL(中小型單位)、CCL(大型單位)齊回穩，但指數仍處於2016年11月至2017年5月水平。

四大分區方面，港島CCL Mass報144.18點，按周升0.42%，仍於2016年8月水平徘徊；九龍CCL Mass報142.59點，按周升1.81%，仍於2017年1月水平徘徊。

新界方面，新界東CCL Mass報159.37點，按周跌0.26%，繼續處於2017年3月水平；新界西CCL Mass報133.81點，按周跌0.68%，重返2017年3月水平。