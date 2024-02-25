moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

預算案前觀望氣氛濃 周末十大屋苑6成交六屋苑捧蛋

財政預算案公布前，二手交投冷清。據中原地產統計，十大屋苑本周末僅錄6宗成交，按周回落14.3%或1宗，當中有六個屋苑捧蛋，包括港島三大屋苑、鰂魚涌太古城、康怡花園、鴨脷洲海怡半島，另將軍澳新都城、沙田第一城、東涌映灣園同樣未錄買賣。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一份財政預算案將於本周三發布，全城靜候多時，憧憬會有樓市減辣措施，為充斥負面情緒的樓市帶來轉捩點，令買家近日入市態度舉棋不定。事實上，樓市一二手皆靜，本月一手成交暫僅錄約160餘宗，料全月最終僅錄200宗交投。

九龍區4個指標屋苑中，荔枝角美孚新邨及紅磡黃埔花園各錄2宗成交，藍田麗港城則錄1宗。中原地產分區營業經理馮健平表示，美孚新邨周末連錄2宗成交，其中一宗為5期蘭秀道22號高層C室，實用508方呎，兩房間隔，以515萬元易手，實呎10138元。，原業主1990年4月以87.5萬元購入，持貨已近34年，帳面獲利427.5萬元，單位升值超過4.8倍。

另據美聯物業分行統計，預算案公布前的周末，十大屋苑亦錄約6宗成交，較上周末7宗成交減少1宗或14.3%，已經連續6周末單位數。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，預算案中的房策措施勢必啟迪未來樓市走向，近期樓市傾向觀望，各區二手普遍暫時陷入拉鋸局面，令本周末交投持續低位靠穩，但值得注意，在憧憬樓市「撤辣」下，近期不乏買家偷步於「財案」公布前入市，而最近本港經濟好消息正接踵而至，包括早前中央政府再度「出招」提振樓市與金融市場；本港擴大「自由行」計劃；港股持續穩步向好，似扭轉下跌趨勢；加上各大發展商正部署加快推盤，相信一手「熱浪」將至，有助帶動樓市後市轉趨明朗。

 

 

 

相關新聞

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款