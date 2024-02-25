中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一份財政預算案將於本周三發布，全城靜候多時，憧憬會有樓市減辣措施，為充斥負面情緒的樓市帶來轉捩點，令買家近日入市態度舉棋不定。事實上，樓市一二手皆靜，本月一手成交暫僅錄約160餘宗，料全月最終僅錄200宗交投。

九龍區4個指標屋苑中，荔枝角美孚新邨及紅磡黃埔花園各錄2宗成交，藍田麗港城則錄1宗。中原地產分區營業經理馮健平表示，美孚新邨周末連錄2宗成交，其中一宗為5期蘭秀道22號高層C室，實用508方呎，兩房間隔，以515萬元易手，實呎10138元。，原業主1990年4月以87.5萬元購入，持貨已近34年，帳面獲利427.5萬元，單位升值超過4.8倍。

另據美聯物業分行統計，預算案公布前的周末，十大屋苑亦錄約6宗成交，較上周末7宗成交減少1宗或14.3%，已經連續6周末單位數。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，預算案中的房策措施勢必啟迪未來樓市走向，近期樓市傾向觀望，各區二手普遍暫時陷入拉鋸局面，令本周末交投持續低位靠穩，但值得注意，在憧憬樓市「撤辣」下，近期不乏買家偷步於「財案」公布前入市，而最近本港經濟好消息正接踵而至，包括早前中央政府再度「出招」提振樓市與金融市場；本港擴大「自由行」計劃；港股持續穩步向好，似扭轉下跌趨勢；加上各大發展商正部署加快推盤，相信一手「熱浪」將至，有助帶動樓市後市轉趨明朗。