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港置：市民入市意欲近20季最低 換樓客比例超上車客

農曆年後樓市未有大反彈，香港置業上月底進行首季「置業意向調查」，成功收回514份有效問卷，調查顯示僅約35.8%受訪者考慮入市，為20季以來新低，不過，調查結果顯示，有逾四成(即約40.7%)受訪者購買物業的主要原因為換樓，超越上車客，只有約34.8%的受訪者主要為上車客，按季減少約7.2個百分點，而有約24.5%的受訪者購買物業的目的是投資。

香港置業研究部董事王品弟表示，根據調查發現，亦有近四成(即約39.9%)的受訪者有意選購2房單位，連續11季佔比最多；其次為3房單位，有約37.7%的受訪者有意選購，雖然不是比例最高，但創自2018年有紀錄以來的新高；選購4房單位的受訪者，則約有7.4%。

此外，有約7成的受訪者認為本港未來12個月樓價將下跌，當中有約26.3%的受訪者認為會下跌5至10%，有約26.1%的受訪者認為會下跌10%以上，有約18.3%的受訪者認為樓價下跌5%以內。另外，有約17.9%的受訪者認為本港的樓價持續橫行；亦有約11.4%的受訪者認為樓價會上升，當中有約5.4%的受訪者認會上升5%以內；有約2.7%認為會升5至10%；有約3.3%受訪者認為會升10%以上。

美聯中國暨香港置業行政總裁馬泰陽表示，樓市跌勢未停，預期今年樓價難免出現波動，倘若政府於新一份《財政預算案》全面撤辣，加上市場預料美國於年內減息，將有助樓市止跌回穩，最快年中有望見底，屆時樓市或現「金龍翻身」，在樂觀情況下，預料本港樓價全年升3至5%，而全年住宅物業交投冀望能「保六」，即保持6萬宗以上水平。

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