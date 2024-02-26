啟德體育園主場館外牆面板完成安裝，建造工程進入最後階段，新世界（0017）旗下K11集團宣布，由其負責租務代理及營運的「啟德零售館」，最快今年下旬落成，並配合園區各主要設施明年上半年啟用。該公司指，啟德零售館將雲集超過200家店舖，目前商舖出租率已接近70%，三大亮點包括頂尖運動學院進駐、運動遊樂競技等嶄新體驗，加上獲多個潮流運動品牌進駐及由逾70間食肆組成的九龍東最強「美食海灣」。
啟德零售館總樓面面積接近70萬方呎，主建築共三座，每座最多有五層，由700米長的體育大道與園區相連接，啟用後將成為全港最大運動體驗及購物遊樂新地標，將會引入香港慶熙跆拳道、香港專業空手道訓練學校、香港專業花式跳繩學校等多間頂尖運動學院，並邀得曾三度獲世界冠軍的花式跳繩教練文家駒、速度滾軸溜冰香港最佳速度運動員及英國速度滾軸溜冰前國家紀錄保持者袁嘉曦，以及2010亞運空手道銅牌得主李嘉維等星級運動員親授課程。
零售館銳意拓展嶄新「運動遊樂」商業模式，當中三分一商戶提供與運動及遊樂相關的零售體驗。啟德零售館亦設32,000方呎、飽覽無敵維港海景之九龍東最強美食海灣，匯聚逾70間食肆，包括本地朝啡夕酒café「山旮旯」、Gaia Group集團旗下最新中西日多元化概念餐廳「KEW+」、以30吋pizza聞名的香港薄餅餐廳「The Pizza Pig」等，零售館亦提供近2萬方呎美食廣場。
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