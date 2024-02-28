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中洲楊聰永: 星凱‧堤岸劈價三成後 擬今日上載銷售安排

中洲置業旗下已屆現樓的火炭星凱‧堤岸，早前劈價三成促銷餘貨，而財政司長陳茂波公布撤辣，中洲置業營銷策劃總監楊聰永回應指，星凱‧堤岸今日有機會上載銷售安排，以敲定開售時間，料本周日(3月3日)發售。

楊表示，整體樓市交投短期或出現報復式反彈，由於早前交投基數細，市場持觀望態度，累積大量購買力，預計隨撒辣，購買力將大爆發，一、二手市場成交量短期將反彈，料3月成交量較2月可激增一倍或以上。

尚餘約405伙待售的火炭星凱‧堤岸，日前加推全新7號價單涉136伙，新推多項優惠，令最高折扣增至33%到35%，較本月初對上一張價單最高3%折扣，變相減價約三成，屬近期劈價最狠的新盤。

是次星凱‧堤岸最新提供折扣，包括90天二按付款折扣7%、龍年限時折扣10%、優才折扣6.75%、落實不使用二按折扣2%，以及2.25%至4.25%稅項津貼折扣（視乎不同樓價而定），即買家可獲28%至30%基本折扣。值得留意，首50名購入單位買家，再獲5%額外折扣。換言之，首50名買家的最高總折扣率為33%至35%；以今批單位價單定價716.9萬至3082.3萬元計，折實價474.9萬至2003.4萬元，折實呎價1.44萬至2.15萬元。

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