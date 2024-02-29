文章日期：2024年2月29日 18:37
政府繼今季罕見未有推出任何住宅官地外，發展局局長甯漢豪公布，來年度首個季度，即4至6月份，政府亦只會推出一幅位於沙田小瀝源之住宅官地，只提供約280伙住宅單位。甯漢豪表示，項目位於沙田第一城旁，區內發展成熟，不存在配套不足問題，故對發展商有一定吸引力，而發展商需負責興建7800方呎社區設施，包括長者日間中心等。
甯漢豪又稱，來季政府亦暫不會推出商業及工業地皮。
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