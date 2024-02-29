moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

撤辣後美孚連錄3成交 3房600萬低市價沽

撤辣後低水屋苑連錄成交。美聯區域聯席董事邱漢榮表示，荔枝角美孚新邨錄得撤辣後第三宗買賣成交，單位為3期吉利徑6號低層A室，實用670方呎，3房間隔，望內園景，原叫價710萬，放盤4個月，於「撤辣」後獲用家以600萬元購入，實呎約8,955元，低於市價約5%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款