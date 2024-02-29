撤辣後低水屋苑連錄成交。美聯區域聯席董事邱漢榮表示，荔枝角美孚新邨錄得撤辣後第三宗買賣成交，單位為3期吉利徑6號低層A室，實用670方呎，3房間隔，望內園景，原叫價710萬，放盤4個月，於「撤辣」後獲用家以600萬元購入，實呎約8,955元，低於市價約5%。