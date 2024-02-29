據悉，項目為前邵氏片場重建項目，2022年曾獲批出補地價，涉及金額逾100億元，惟發展商認為金額太高，提出上訴，最終補價大幅減少八成，以逾20億元達成補地價，以住宅樓面約105萬方呎計算，每方呎樓面補價逾1900元

資料顯示，項目將採用「寓保育於發展」的概念，內裡最具標誌性的邵氏行政大樓、片倉及配音室等將原地保育，並改裝為文物展示場地。整個建建計劃分3個區域發展，A區為住宅發展，以地積比率1.64倍作發展，涉及106.5萬方呎，擬興建37幢2至11層高住宅大廈，提供749個住宅，單位平均面積1422方呎。B區則屬商業樓面，涉及21.5萬方呎，將原址保留邵氏行政大樓片倉及配音室，而邵氏大樓將作商業及酒店用途，並加入酒店元素，提供183間房間。C區則為宿舍，地積比率為1.46倍，涉及樓面約9.5萬方呎，將翻新過去一眾影星和導演曾在邵氏片場內居住的3幢住宿大樓及守衛室，提供134個、平均實用面積約706方呎的宿舍。