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CCL私宅指數今年累跌1.25% 料樓價跌幅可收窄

2月新春前夕，整體樓市交投氛圍淡靜，具體反映2月5日至11日、即龍年正月前市況的中原城市領先指數CCL，最新報145.37點，按周跌0.31%，反映農曆新年長假前，買賣市況淡靜，而且市場等待財政預算案的利好經濟及樓市措施出台，市場持續觀望，令CCL在145點窄幅爭持，有別早前連跌局面。

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，最新指數為371周、即逾7年次低，重返2017年1月中水平，較2021年8月191.34點歷史高位跌24.03%，2024年累跌1.25%。

楊預期，二手成交逐漸回升，樓市可順利進入季節性旺市，樓價跌幅有望逐步收窄。

至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass報145.44點，按周跌0.26%；CCL(中小型單位)報144.27點，按周跌0.21%；CCL(大型單位)報150.89點，按周跌0.74%。

四大分區樓價走勢則3跌1升，其中港島CCL Mass報142.90點，按周跌0.89%，屬逾7年半新低，重返2016年8月水平；九龍CCL Mass報141.80點，按周跌0.55%，於2017年1月初水平徘徊。

新界方面，新界東CCL Mass報158.41點，按周跌0.60%，連跌兩周共0.86%，重返2017年3月水平；新界西CCL Mass報135.30點，按周升1.11%，雖然錄得升幅，但繼續處於2017年3月中水平。

 

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