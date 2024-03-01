2月新春前夕，整體樓市交投氛圍淡靜，具體反映2月5日至11日、即龍年正月前市況的中原城市領先指數CCL，最新報145.37點，按周跌0.31%，反映農曆新年長假前，買賣市況淡靜，而且市場等待財政預算案的利好經濟及樓市措施出台，市場持續觀望，令CCL在145點窄幅爭持，有別早前連跌局面。