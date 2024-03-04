近年接連有內地背景公司蝕讓沽售物業。世邦魏理仕表示，中國奧園（3883）持有的葵涌國瑞路57至59號（五樓3號及8號會議室除外），現推出市場招標，並於4月30日截標。市場有指，物業現市值約4億元。資料顯示，上述物業為活化寫字樓項目AOffice46（奧創中心），由中國奧園於2018年6月，以約9.5億元向羅氏針織羅氏家族購入，2019年曾一度拆售，故現時放售單位並非全部業權，2020年市場有傳以約12.5億元放售，若以最新市值計，項目叫價較高峰期大減68%，中國奧園更有機會蝕讓5.5億元或58%。
上述項目物業佔地約13,600方呎，總樓面建築面積約12萬方呎，物業低層(第一至三層)設有58個專用泊車位，並設有專屬接送區，物業毗鄰一個佔地2萬方呎的花園，從物業望出去的視線暢通無阻，用戶可欣賞荃灣及葵興景致。
世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，由於一、二手市場的工業空間供應有限，近年工業物業一直受到投資者的追捧，而工業空間，特別是佔地超過1.3萬方呎的工業空間，為用戶提供多功能用途，並為投資者及用戶提供吸引的投資機會。由於過去一年市場上尚未出現類似規模的項目，預計可吸引投資者和用家。
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