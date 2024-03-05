市傳有大型銀行停做「摩貨」(以確認人身份易手)按揭，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，過往因政府推出多項辣稅措施，住宅物業的摩貨活動多年來近乎絕迹，雖然現時政府已全面撤辣，但並不代表鼓勵炒風。曹氏又指，現時有大型銀行發指引停做摩貨按揭，料其他銀行因應風險管理而暫時跟隨，即使有個別金融機構或可承造摸貨按揭，但審批時仍需要作多番考量（如物業估價、樓按市況、自身風險管理等），審核手續亦有待釐清。現時樓市仍未正式復蘇，加上銀行對按揭業務取態偏向審慎，近期個別銀行亦調整按揭優惠如下調現金回贈，曹德明建議投資者入市前應做好風險管理。
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