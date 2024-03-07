雖然3月新盤市況明顯反彈，但作為撤辣後首個開價的全新市區樓盤，卻以低價「搶灘」；樓花期長約15個月、王新興集團發展的九龍灣觀塘道泰峯泰峯的，今日正式開價，以折實均呎14808元首推涉168伙，開放戶入場價372.7萬元起。儘管近日一手交投市況熾熱，但泰峯首推折實均呎，相對長實（1113）去年8月推出的油塘親海駅II期，首推折實均呎14997元，還要低1%，更屬2016年啟德一號首批折實均呎14471元後，7年來首批最低折實均呎的東九龍新盤
王新興集團銷售總監陳芷湄形容，首張價單屬「東九龍震撼價」。
項目合作伙伴新世界發展（0017），其營業及市務部總監黃浩賢表示，是次泰峯開價，以樓盤的獨特性作定價，將於本周六（9日）開放設於荃灣愉景新城商場的示範單位，予公眾參觀和收票；並視乎市場收票反應，對加推單位有信心，兩周內首輪開售。
泰峯共涉807伙，其第1號價單顯示，戶型涵蓋開放式至兩房戶，實用278至561方呎；兩房戶佔110伙或約65%，入場單位為2A座6樓E室，實用278方呎開放式戶，以最高折扣23%計，折實價372.7萬元、折實呎價約13406元
另可留意是，九龍灣區內對上一個開售新盤，要追溯到2021年12月，恒隆地產（0101）旗下單幢新盤皓日，當時首批100伙，折實均呎21,548元，是次新盤首批折實均呎低約31%。
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