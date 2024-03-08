據城規會文件顯示，上述申請地盤位於旺角洗衣街與亞皆老街交界，面積12.42萬方呎，整個發展包含3座大樓，分別主大樓 、政府、機構或社區設施附屬大樓，以及承托行人天橋的構築物（含零售元素）。項目另會設有6層地庫，用作提供跨境巴士上落客、上落客貨處及泊車位等設施。

商業樓面120萬呎 商場涉20萬呎

主大樓將建一幢53層高的商用物業，不多於320米（主水基準上，下同），另設6層地庫，另設一幢4層高的政府、機構或社區設施附屬大樓，另設6層地庫，不多於46米，以及一幢2層高建築物以承託前往黑布街行人天橋的建築物，此包括零售樓面，總樓約152.42萬方呎，其中商業樓面約120萬方呎，而商場則佔約20萬方呎。

擬議發展是了解社區和不同社福機構的需要後提出申請，以滿足使用者的特定需求。如擬議發展中的2樓計劃設有車輛通道，方便長者日間護理中心的長者直接上落車。

7萬呎公共空間 保育三棵古樹

另項目內亦提供不少於7.05萬方呎的公共空間，並分布於不同樓層，構成多層式「城市綠洲」。資料指，地面入口設約3.44萬方呎的「榕樹廣場」，以保留3棵樹木的特色；另亦位於發展範圍內以外的港鐵旺角東站平台，提供約3.44萬方呎的公共空間，由兩條架空園景⾏⼈通道連接至洗衣街項目。

申請人指，各個公共空間將設有不同主題和功能，以迎合不同年齡人士的需要。

此外，申請人亦優化道路及交通網絡，在地面和地下一層分別提供公共小型巴士運輸交匯處和跨境巴士上落客設施，以紓緩區內路面交通擠塞狀況，而其他相關交通設施將位於其他地庫樓層。申請人亦會進行道路和行人路擴闊工程，以改善申請地盤的交通出入安排、交通情況和行人環境。

申請人表示，擬議發展可加強旺角作為具活力的商業樞紐的地位，同時保護3棵樹木並增加特色樹木，整個設計以人為本的設計和易達的多層公眾休憩用地，同時，將社區設施的布局融入公眾休憩用地及商業活動。

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