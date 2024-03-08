陳氏表示，地皮賣地章程中，須保留地面3棵老榕樹，集團邀請「樹博士」、教大社會科學系（地理及環境科學）研究講座教授詹志勇一同制定保育計劃。他指，項目原本計劃在榕樹下挖空建設地庫，但經諮詢專家後，發現該做法不利榕樹健康，故建議避開榕樹底部不作挖掘，改為加深其他位置的地庫，將原定的4層地庫，增加兩層至6層，而此改動將額外增加最少一成建築費。

申增6層地庫 增建築費最少一成

另集團亦計劃，在項目中鄰近地下入口處將設「榕樹廣場」，除保留3棵榕樹為特色，而有關綠化措施可望產生 Cool Island Effect（涼島效應），降低溫度。

除保育外，新地還建議增設車輛出入通道。陳康祺指，項目將設有約800個私家車位，加上需提供可容納53架小巴和20個跨境巴士車位的大型公共運輸交匯處，此將對項目構成很大的交通吞吐量，故申請中亦要求故建議將車輛出入口由原本設計的1.5組（其中一個位置只提供入口）增加至4組，以優化整體交通網絡，紓緩區內路面交通擠塞狀況。

建天橋接駁旺角東站

陳氏又指，擬議的方案亦增建一條行人天橋接駁黑布街，加上原擬接駁的旺角道行人天橋和接駁旺角東站的園景行人通道，將構建完善的行人網絡，有助駁通項目與洗衣街、聯運街、旺角道、黑布街，此亦跟同系、位於港鐵旺角東站旁的MOKO新紀元廣場帶來協同效應。

對於近年商廈空置率高，陳康祺指，市場對新式寫字樓需求大，認為舊式寫字樓限制較多，認為現時寫字樓用家追求多元化設施，包括物業中包含ESG元素，對洗衣街項目具信心。