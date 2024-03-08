moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

新地陳康祺：洗衣街商業項目打造成旺角Green Heart 投資額逾百億 

新地（0016）去年以47.29億元投得旺角洗衣街巨無霸商業地皮，其發展藍圖首度曝光。新地執行董事陳康祺表示，集團將項目打造成旺角的「Green Heart」，成為一個綠化及可持續發展的大型綜合新商業地標，透過申請放寬建築物高度和建築物間距限制，以增加增加人流，同時亦讓社區設施的持份者更方便、容易使用，整個項目，投資額逾100億元。

陳氏表示，地皮賣地章程中，須保留地面3棵老榕樹，集團邀請「樹博士」、教大社會科學系（地理及環境科學）研究講座教授詹志勇一同制定保育計劃。他指，項目原本計劃在榕樹下挖空建設地庫，但經諮詢專家後，發現該做法不利榕樹健康，故建議避開榕樹底部不作挖掘，改為加深其他位置的地庫，將原定的4層地庫，增加兩層至6層，而此改動將額外增加最少一成建築費。

申增6層地庫 增建築費最少一成

另集團亦計劃，在項目中鄰近地下入口處將設「榕樹廣場」，除保留3棵榕樹為特色，而有關綠化措施可望產生 Cool Island Effect（涼島效應），降低溫度。

除保育外，新地還建議增設車輛出入通道。陳康祺指，項目將設有約800個私家車位，加上需提供可容納53架小巴和20個跨境巴士車位的大型公共運輸交匯處，此將對項目構成很大的交通吞吐量，故申請中亦要求故建議將車輛出入口由原本設計的1.5組（其中一個位置只提供入口）增加至4組，以優化整體交通網絡，紓緩區內路面交通擠塞狀況。

建天橋接駁旺角東站

陳氏又指，擬議的方案亦增建一條行人天橋接駁黑布街，加上原擬接駁的旺角道行人天橋和接駁旺角東站的園景行人通道，將構建完善的行人網絡，有助駁通項目與洗衣街、聯運街、旺角道、黑布街，此亦跟同系、位於港鐵旺角東站旁的MOKO新紀元廣場帶來協同效應。

對於近年商廈空置率高，陳康祺指，市場對新式寫字樓需求大，認為舊式寫字樓限制較多，認為現時寫字樓用家追求多元化設施，包括物業中包含ESG元素，對洗衣街項目具信心。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款