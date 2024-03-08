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CCL按周跌0.81% 反映新春長假當周樓市

撤辣前新春期間二手樓價持續下跌。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報144.19點，按周跌0.81%，是新春長假當周的市況。農曆年間假期氣氛濃厚，買賣偏軟，而且市場仍然觀望財政預算案，樓價連跌2周共1.12%。CCL創372周(逾7年)新低，重返2017年1月中時水平，較2021年8月191.34點歷史高位跌24.64%，亦較去年4月168.40點高位跌14.38%，而2024年則累跌2.05%。

料次季CCL或止跌回穩

撤辣等措施生效後，樓市氣氛升溫，成交急增，發展商繼續以求量不求價的策略促銷新盤及貨尾，一手市場搶去焦點，相信短期二手樓價仍然受壓，估計CCL走勢反覆向下，但跌幅有望逐步收窄，逼近首季目標141點，現時相差3.19點或2.21%，料次季CCL或有機會止跌回穩。3月3日及7日長沙灣新盤Belgravia Place第1期兩輪銷情理想，對本地二手樓價的影響將於3月下旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報144.08點，按周跌0.94%。CCL(中小型單位)報142.98點，按周跌0.89%。CCL(大型單位)報150.20點，按周跌0.46%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊跌2周，分別累跌1.19%、1.11%及1.19%。CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣重返2016年10月中時水平，而CCL(大型單位)重返2017年4初時水平。

 

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