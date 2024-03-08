為推動產業發展，政府將以公開招標形式，出售元朗福宏街與宏利街多層現代產業大樓用地，地皮可建樓面逾170萬方呎，將於今年6月28日截標。
發展局發言人表示，為達致以更有序和具效益的方式整合棕地作業的政策目標，會要求發展商把不少於最高樓面面積的三成，即52.15萬方呎交予政府，由政府或政府委託的機構管理和租予受政府項目影響的棕地作業者。政府會向棕地作業者在最初5至10年內收取與相關行業的棕地租金相若的優惠租金，讓他們過渡至市場租金前有一段適應期。
發言人續指，為確保招標結果能有效達致上述兩個政策目標，這次招標不會只看重地價，在「雙信封制」下，投標者需分別提交非價格建議和價格建議，讓政府可以考慮地價以外有關大樓如何帶動產業發展和協助整合受影響棕地作業者等非價格因素，以揀選最適合的中標者。
是次招標將依照《物料供應及採購規例》釐定，非價格建議的比重為70%、價格建議30% ，標書必須同時符合招標文件內非價格和價格的條款規定才有機會成功獲批。
非價格建議的評審準則主要涵蓋兩大範疇，與有關產業發展，包括多層現代產業大樓如何以創新建議（例如科技應用、先進設計、「組裝合成」建築法等）推動行業發展。另一範疇則是與容納棕地作業的樓面面積相關，包括如投標者建議提供多於三成樓面面積，又或能於較短時間完成整個發展以盡早容納棕地作業，又或能提供較好設計增加彈性以容納更多不同種類的棕地作業等，均會獲得較高分數。
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