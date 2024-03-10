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十大屋苑周末37宗成交 逾3年來最旺

撤辣後樓市大幅交投反彈，一二手成交量急升。據中原地產統計，十大屋苑本周末兩日錄得37宗成交，按周再升48%，成交量創逾3年新高，新界區成交佔比達62%，當中沙田第一城錄得10宗成交，屬屋苑接近4年來同期最旺，而天水圍嘉湖山莊周末成交宗數雖然按周跌18%，但仍然錄9宗成交居次席。

第一城錄10宗 4年同期最多

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市撤辣後第2個周末，十大屋苑成交量重上30多宗水平，創逾3年來同期新高，對上高位為2021年2月中的周末，錄37宗成交，撤辣令樓市重回正軌，換樓鏈亦隨之啟動，不少買家怕遲買會貴，入市決定明顯加快，一手市場方面不足十天已錄超過1500宗成交，本月一及二手市場皆旺。

中原分行資深分區營業經理陳廸豪表示，撤辣後交投暢旺，沙田第一城本周末錄約10宗成交，較上周升6宗，其中45座中層B室，實用面積284平方呎，2房間隔，原先開價450萬元，其後減至445萬元，剛後價至448萬元易手，實呎15775元。新買家為長線投資者，打算入市單位收租，原業主2013年320萬元買入，持貨約11年，帳面獲利128萬元或40%。

另外，美聯分行統計指，全面撤辣後第二個周末(3月9日至10日)，十大屋苑錄得約37宗成交，亦較上周末高位再飆升37%，創自2021年2月20至21日周末後以來逾3年新高，並連續2個周末錄逾20宗的活躍水平。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，撤辧後全新盤及貨尾吸引大批捧場客，並錄得不少投資者及大手客成交，而且更不乏連購多伙作長線投資的「西餅客」，令二手入市氣氛亦被牽動，買家入市態度積極。隨著累積購買力持續爆發，相信本月一手成交量將錄得逾2,500宗水平，有望創40個月或以上新高，全月二手成交料亦可達5,000宗水平，創13個月以來的新高。

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