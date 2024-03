去年底變相減價約一成促銷、永泰地產(0369)旗下已屆現樓的屯門青山公路OMA by the Sea,新錄2月底全面撤辣後,首兩宗一手成交;包括以1024.8萬元售出第1座10樓A1室(連車位),實用828方呎兩房間隔,實呎12377元,另第2座15樓A1室(連車位),實用942方呎3房間隔,以1300萬元售出,實呎13800元。OMA by the Sea是次單日吸金約2325萬元。