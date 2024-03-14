利奧坊‧首隅的住宅入口大堂，將引入東信創作的 Paludarium 系列第 7 代《Encapsulated Environmental System:Paludarium MASASHI》2，該作品以橫倒式的圓筒形設計，結合滴水供水系統、噴霧機及加熱器等，調節內部溫度及濕度，並內置喇叭為盆景播放音樂，營造適合植物生長的生態圈，讓人在不受環境因素影響下欣賞植物。

恒基物業營業(二)部副總經理副總經理倫國新則表示，羅馬尼亞視覺藝術家 Andreea Braescu，曾為酒店、私人大宅，甚至阿布達比的皇宮注入藝術美學，利奧坊‧首隅引入他的燈光雕塑《Ginkgo 273》2，能以光影延綿會所休閒雅座。

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