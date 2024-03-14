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SEASONS PLACE 首批130伙折實均呎1.41萬  同區5年首推新低

3月新盤市況暢旺，樓花期長約19個月、會德豐與港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城SEASONS PLACE，今日正式公布開價，首批130伙折實均呎14188元，是自同區同系GRAND MONTARA自2019年6月首推101伙、以折實均呎13999元後，同區近5年來首推新低。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，是次開價為「壓軸起動價」，項目最快下周末賣樓。

SEASONS PLACE 周六起正式收票，預計吸引投資者入市，因此設大手買家組別，可購買2至6伙，較以往最多買4伙為多。

是次首張價單涉130伙，1房戶佔38伙、2房戶佔87伙、3房戶有5伙，實用介乎322至665方呎，提供4種付款方法予買家，最高折扣率12%；入場單位為3A座9樓F室，實用323方呎1房間隔，折實價447.2萬元、呎價13845元。黃光耀稱，價單96%單位折實樓價低於700萬元。

參考區內對上一個開售新盤，為去年8月信置（0083）等合作的凱柏峰III，首批130伙，折實均呎16938元，即SEASONS PLACE首推折實均呎低約16%；若以2022年6月的凱柏峰I 首批128伙，折實均呎17888元比較，甚至低約20%。

 

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