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利奧坊‧首隅突擊開價 折實均呎1.88萬推60伙低上期兩成

3月新盤戰熾熱，旗下樓盤近期銷情突出的恒地（0012），繼長沙灣巴域街Belgravia Place、港島東THE HOLBORN均取得銷售佳績外，同系大角嘴利奧坊王國第5期、樓花期長約15個月的利奧坊‧首隅，繼日前上載樓書後，今日突擊上載首張價單涉60伙，提供最高8%折扣(100日即供付款)，整批折實均呎約18888元。

至於建築期付款，最高折扣為4%，與即供付款相差4個百分點。

翻查資料，恒地2022年4月推出第4期利奧坊‧壹隅，首推123伙折實均呎為23928元，即是次開價比利奧坊‧壹隅兩年前首推折實均呎，低約兩成。可留意是，利奧坊系列2月底撤辣後，累售約70伙，近期平均實呎約2.2萬至2.3萬餘元。

恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊．首隅首推60伙，1房戶折實價437.36萬元起。他指出，首張價單包括1房戶42伙、兩房戶18伙，首批單位價單定價475.4萬(6樓E室、實用252方呎1房戶)至797.1萬元，價單呎價18,510至23,463元，扣除折扣後，折實價437.36萬至733.33萬元、折實呎價17,029至21,586元。

利奧坊‧首隅提供234伙，預計關鍵日期為明年6月，涵蓋1至3房設計，其中1房標準單位164伙、兩房標準單位56伙，另有14伙特色戶，設於尖沙嘴美麗華廣場的示範單位，今日起對公眾開放，周日正式開始收票，最快下周公布銷售安排，料復活節假期前首輪推售。

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