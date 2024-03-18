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姜濤維壹單位租值升近4% 平均月租3萬

住宅租金上漲，不少藝人所持物業，租值都有所上升，其中人氣男團MIRROR成員姜濤，去年初以1800萬元購入的西環維壹一個實用662方呎中層C室，2房間隔，來年度應課差餉租值36萬元，較今年度34.62萬元升3.99%，折合每月即3萬元，實用呎租約45.3元。有關應課差餉租值是以2023年10月租金水平作評定，即首次反映姜濤購入單位後的市况。

另多個圈中富婆所持物業租值都見上升，黎珈而（原名黎姿）持有的中半山騰皇居2座高層C室，2024/25年度租值為69.48萬元，按年度升6.04%；關之琳所持灣仔星域軒1座複式戶，新一年度租值升4.07%至81.36萬元；王菲及劉嘉玲分別持有的2個香港仔深灣9號1座低層A室，新一年度租值分別為100.8萬元及101.4萬元，按年度升3.07及3.05%。

至於一眾影帝級人馬方面，「星爺」周星馳旗下山頂普樂道雙號屋，最新租租按年升2.98%至654.24萬元；謝霆鋒的淺水灣怡峰低層A室，2024/25年度租值為112.14萬元，按年度微升0.16%；張家輝旗下中半山嘉慧園高層J室，來年度租值為126.84萬元，連續3個年度無升跌。

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