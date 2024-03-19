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apm 復活節長假 人流生意額料升5至10%

香港與內地通關超過1年，新地代理租務部助理總經理（推廣）馮穎欣表示，旗下觀塘apm 去年人流按年增長逾15%，今年商場會繼續以多元化推廣吸納人流，3至5月投放推廣費達900萬元，較去年同期升逾10%，預計復活節推廣高峰期 (3月29日至 4月1日共4天)，人流及生意額可較去年升5%至10%，預料換季相關的如美妝、衣履等商戶及餐飲業較受惠節日性消費。

馮穎欣指，今年復活節，商場將聯乘韓國人氣暖系插畫組合粉紅兔與香草熊「PINK & VEN」，攜手打造中庭佔地逾2,000方呎的「春日遊樂場」，以旅客最愛的「城市漫步」題材結合有趣可愛的風格，重新演繹多個香港特色景點，包括青馬大橋、天星碼頭鐘樓等，將韓式趣味創意與香港獨特魅力融合，方便旅客一站式玩盡觀塘區，由從跨境到埗、到景點打卡、購物、美食、玩樂，都可一站式留在apm。而配合今年3月的香港藝術月活動，中庭遊樂場亦注入藝術創作、科技互動及玩樂等元素，讓顧客可以沉浸在創意無限的氛圍中。此外，商場亦推出「美食賞」優惠券回贈、方便萌寵族的泊車優惠等，擴大本地客源，同時針對旅客推出優惠大禮包、跨境巴士電子車票換領等，又夥拍場內逾30個商戶藉扭蛋機換禮大送逾萬份禮品，把人流引入店內， 冀能進一步刺激人流生意。

 

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