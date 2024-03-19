郭子威又稱，Blue Coast目前累錄逾1,000名客戶查詢，並以用家為主，有見樓市於撤辣後開始由低位回升，加上啟德新近有新盤成交呎價逼近6.8萬元，創出同區呎價新高，故決定把Blue Coast極高層4房海景戶的市場合理呎價，由原本約4萬元，調升至約5萬元。楊桂玲補充，樓盤實用938至1,006方呎的「大3房」單位，將同時設連裝修及交樓標準示範單位。

另外，項目每伙均採用德國品牌LEICHT「METEA CONTINO」系列廚櫃，全數於德國製造及空運到港，當中「大3房」戶每套廚櫃價值約53萬元，2房及4房戶每套廚櫃價值則介乎35萬元至60萬元；故全項目單計廚櫃的總零售價高達5億元。

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