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青建國際放售油塘地盤 意向價7.5億

油塘一帶大變天，區內近年有多個重建項目，其中青建國際（1240）於2018年向已故「鋼鐵大王」龐鼎元創立紹榮鋼鐵以5.3億元購入的油塘東源街18號地盤，現推出市場放售，意向價約7.5億元，較5年多前購入價高52%。

中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事周浩然表示，是次獨家代理的項目位於油塘東源街18號，地盤面積約17,399方呎，目前為工業地皮，日後經補地價後，可以地積比率約5倍發展為住宅物業，同時該地皮已獲屋宇署批准發展為一幢樓高24層高的住宅，提供136個住宅單位，單位選擇多元化，分為一房、兩房及三房等類型。

周氏指出，該項目原業主為青建國際，2018年斥5.3億元購入該臨海地皮，花多年時間投資及規劃發展，涉及總投資額約6億元。周氏續稱，同區越秀地產（0123）旗下的油塘內地段第46號住宅地皮，與政府達成補地價協議，涉及金額約13.46億元，每方呎樓面補地價約2040元，地盤面積約131,991方呎，預計落成後總樓面面積約65.8萬方呎，將可發展為5幢住宅大樓，合共提供1393個單位及193個私家車位等。同時，由多個發展商合作籌劃的油塘灣項目亦在開展中，預料可興建30座商住大廈，提供7078個住宅單位。

 

 

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