經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，雖然美國消費者物價指數（CPI）由去年1月份6.4%逐反覆回落至今年2月份3.2%，但與目標2％仍有距離，現時美國就業增長依然強勁，油價以及房價指數仍高企，加上俄烏以巴等地緣政治問題，以及紅海危機令通脹前景仍存在不確定性，相信現階段減息仍不合適，聯儲局將繼續密切觀察市場、經濟狀況以及通脹走向，聯邦基金利率將於上半年維持高水平一段時間，而本港拆息（HIBOR）亦將繼續徘徊4厘半至5厘高水平一段時間，本港銀行普遍新造按揭息率將繼續維持於4.125厘水平。

曹德明又稱，料美國最快於下半年開始進行首次減息，屆時HIBOR有機會先跟隨回落，並反覆回調至4厘水平。而本港銀行亦會視乎多項外部因素以及自身策略而決定減息步伐，不排除於聯儲局減息後考慮先輕微下調最優惠利率（P）。息口見頂以及有望下半年減息，配合政府全面撤辣及放寬按揭措施，對現時正在復蘇的樓按市場相對正面。

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