moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

經絡曹德明：料下半年美聯儲首次減息 港銀或微調最優惠利率

美聯儲議息會議結束，宣布基準利率維持在5.25厘至5.5厘區間不變，連續5次維持利率不變，符合市場預期，而聯儲局最新「點陣圖」仍維持今年累計減息3次的預測。香港方面，滙豐銀行同日宣布最優惠利率（P）維持不變，保留在目前5.875%的水平。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，雖然美國消費者物價指數（CPI）由去年1月份6.4%逐反覆回落至今年2月份3.2%，但與目標2％仍有距離，現時美國就業增長依然強勁，油價以及房價指數仍高企，加上俄烏以巴等地緣政治問題，以及紅海危機令通脹前景仍存在不確定性，相信現階段減息仍不合適，聯儲局將繼續密切觀察市場、經濟狀況以及通脹走向，聯邦基金利率將於上半年維持高水平一段時間，而本港拆息（HIBOR）亦將繼續徘徊4厘半至5厘高水平一段時間，本港銀行普遍新造按揭息率將繼續維持於4.125厘水平。

曹德明又稱，料美國最快於下半年開始進行首次減息，屆時HIBOR有機會先跟隨回落，並反覆回調至4厘水平。而本港銀行亦會視乎多項外部因素以及自身策略而決定減息步伐，不排除於聯儲局減息後考慮先輕微下調最優惠利率（P）。息口見頂以及有望下半年減息，配合政府全面撤辣及放寬按揭措施，對現時正在復蘇的樓按市場相對正面。

其他報道

家庭客3.2萬租嘉峯匯3房 呎租42元 

有片：睇樓手冊】利奧坊‧首隅主打1房 鄰近奧運站

中原按揭王美鳳：料今年本港按息回落至低於4厘水平

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款