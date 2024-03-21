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ONE STANLEY 以希臘風作設計主調  將接受預約參觀 

新盤市況持續熾熱，建灝地產旗下已屆現樓的赤柱ONE STANLEY，亦摩拳擦掌部署出擊。發展商表示，項目前臨南中國海景致，背靠山巒，地理位置猶如地中海沿岸臨海小鎮，因此設計布局以希臘風格作主調。 

ONE STANLEY提供11座4層高臨海低密度住宅，及32幢獨立洋房，項目之項目售樓說明書，已於早前上載於項目網站，短期內正式接受意向人士預約現樓參觀。 

建灝集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，ONE STANLEY由國際級建築師羅伯特‧阿瑟‧莫頓‧斯特恩(Robert A.M. Stern)，帶領的團隊親自操刀。他指出，項目依山臨海而建，環境佈局媲美地中海希臘沿岸著名度假勝地Santorini聖托里尼，項目內設三條園林大道，並以希臘文譯意命名，分別為有希臘文燦爛星辰之意的ASTA AVENUE、幸運綠寶石的BERYL AVENUE及絢麗的珊瑚CORAL AVENUE，寓意生活絢麗多彩。 

位於項目最前排臨海園林大道ASTA AVENUE，設10幢海景獨立洋房，全部設私人花園及泳池。 

至於BERYL AVENUE，及CORAL AVENUE，分別設有14幢，及8幢海景獨立洋房。 

另外11座4層高臨海低密度住宅單位，則位於項目最頂排CORAL AVENUE，全數特色單位，皆背山面海。 

此外，項目32幢獨立洋房，均以希臘特色命名，每幢洋房外型都有獨特設計，外觀略有不同，且每幢洋房都以希臘神話作命名。 

以27號洋房為例，屬4房4套房連工人房、工作間等設計，實用面積3,304方呎，花園面積1121方呎　天台面積737方呎等。全屋苑只設10個同類型間隔。 

上述27號洋房，座落於CORAL AVENUE，命名為Moirae，在古希臘是命運的化身，被認為是凌駕於眾神之上的命運執行者，希望突顯居於此洋房主人的身分地位。 

洋房共設有地下、1樓、2樓，地下低層及天台，大宅兩旁預留位置作綠化地帶，洋房設有私人升降機直達每一樓層。 

鄭智荣表示，在政府全面撤辣以及金管局放寬按揭措施後，於市場積存多時的購買力瞬即釋放，帶動整體物業交投升溫，預料上半年樓市由豪宅主導，料將有更多資金流入豪宅，帶動豪宅交投價量齊升。 

ONE STANLEY已獲批入伙紙及滿意紙，銷售部署如火如荼，包括於本月初在上海、深圳及各內地城市舉行路演。

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