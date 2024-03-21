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長實大欖「限呎」地批建12幢住宅 涉逾132萬方呎

今年1月份多個大型項目獲批圖則，其中長實（1113）2022年以46.01億元投得的屯門青山公路大欖段近青發街「限呎」地，最新獲批建12座住宅，每幢樓高16至20層高(部份在1至2層地庫之上)，合共涉及逾132萬方呎。資料顯示，按賣地章程，整個項目，所有單位實用面積不可小於280方呎。

另近年積極入市的華懋，與港鐵（0066）合作的東涌牽近配電站項目，則獲批建5座47層高(在5層基座之上)住宅連合所，及政府、機構或社區設施物業，住宅樓面涉及約92.5萬方呎樓面，而非住宅則涉約11.8萬方呎樓面。同系東涌57區商業項目，則批建1座19層高數據中心及1座27層高(1在層基座及3層地庫之上)商業物業，共涉126.1萬方呎樓面。

此外，中洲控股旗下港島大坑道4、4A至4C號，獲批建1座23層高(在6座基座及1層地庫之上)住宅物業，涉及10.47萬方呎。嘉華（0173）去年向「越南朱」以4.68億元購入的英皇道31至33號晉逸維園精品酒店，獲批建1座26層商業物業，住宅樓面涉近3.7萬方呎，非住宅涉2672方呎樓面，發展商早前指，項目預計今年推出。

至於會德豐去年底透過強拍以2.54億元統一業權的西營盤朝光街21至24號與荔安里3及5號，獲批建1座24層高(在一層低層地下之上)的商住物業，涉5.96萬方呎住宅及4827方呎非住宅物業。市傳由新世界（0017）或相關人士持有的北角繼園街56至76號，獲批重建為1座31層高(在兩層地庫之上)的住宅物業，涉及22.2萬方呎樓面。

 

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