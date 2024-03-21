長實營業部首席經理郭子威表示，「撤辣」有利吸引投資及有意移居香港的專才，因此上周已展開內地路演，亦會邀請內地地產代理來港參觀示範單位。他又稱，項目內地路演會先集中於華南地區，如深圳及廣州，至今項目收到約300個來自深圳的客戶查詢，廣州則有約150個，而位於廣州的展銷廳，屬長期運作，除了原有波老道項目外，亦已加入Blue Coast 項目資料。

美國聯儲局官員宣布今年有機會減息3次，郭子威預料，本港有機會跟隨減息，每次減息0.25厘，或推動樓價有1.5%至2.5%升幅，減息0.75厘的話，樓價或升介乎4.5%至7%不等。發展商亦介紹Blue Coast 住客會所「Biophilia Realm」，長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，會所連園林面積約9萬方呎，設施包括健身室、戶外泳池及宴會廳等19項設施。

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