CCL結束三周連跌

本周CCL仍為384周(即逾7年)次低，繼續在2016年11月初水平徘徊，較2021年8月191.34點歷史高位跌24.79%，亦較去年4月168.40點高位跌14.54%，而今年則累跌2.24%。3月21日美國聯儲局連續5次會議維持利率不變，並預期今年共減息0.75厘，對本地二手樓價的影響將於4月中旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報144.33點，按周升0.86%。CCL(中小型單位)報143.06點，按周升0.85%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊終止3周連跌，升幅分別為43周及51周以來最大，兩個指數亦有見底跡象，同樣於2016年10月中水平徘徊。CCL(大型單位)報148.21點，按周跌0.42%，連跌4周共2.50%，重返2017年3月中時水平。

楊明儀又稱，四區樓價三升一跌，顯示樓價尋底訊號明顯。九龍CCL_Mass報141.37點，按周升2.62%，連跌3周後回升，升幅為56周以來最大，仍然於2017年1月初水平徘徊。新界東CCL_Mass報158.00點，按周升0.55%，升幅為18周以來最大，連升2周共0.59%，繼續於2017年3月底水平徘徊。新界西CCL_Mass報131.50點，按周升0.45%，結束2周連跌，仍然在2017年2月中水平徘徊。港島CCL_Mass報143.17點，按周跌0.83%，連升2周後回軟，繼續於2016年8月底水平徘徊。

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