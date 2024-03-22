moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

撤辣免壓測當周  CCL升0.62%約10個月最大升幅

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL最新報143.91點，按周升0.62%，是財政預算案公佈當周的市況。政府全面撤辣及免壓測，樓市氣氛迅速好轉，買家搶先入市，成交量急升，CCL結束3周連跌反彈，單周升幅為2023年5月後(近43周)以來最大。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，相信樓價短期內將尋底成功，展望次季止跌回穩，CCL有望重上148點，即去年12月底時的水平。

CCL結束三周連跌 

本周CCL仍為384周(即逾7年)次低，繼續在2016年11月初水平徘徊，較2021年8月191.34點歷史高位跌24.79%，亦較去年4月168.40點高位跌14.54%，而今年則累跌2.24%。3月21日美國聯儲局連續5次會議維持利率不變，並預期今年共減息0.75厘，對本地二手樓價的影響將於4月中旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報144.33點，按周升0.86%。CCL(中小型單位)報143.06點，按周升0.85%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊終止3周連跌，升幅分別為43周及51周以來最大，兩個指數亦有見底跡象，同樣於2016年10月中水平徘徊。CCL(大型單位)報148.21點，按周跌0.42%，連跌4周共2.50%，重返2017年3月中時水平。

楊明儀又稱，四區樓價三升一跌，顯示樓價尋底訊號明顯。九龍CCL_Mass報141.37點，按周升2.62%，連跌3周後回升，升幅為56周以來最大，仍然於2017年1月初水平徘徊。新界東CCL_Mass報158.00點，按周升0.55%，升幅為18周以來最大，連升2周共0.59%，繼續於2017年3月底水平徘徊。新界西CCL_Mass報131.50點，按周升0.45%，結束2周連跌，仍然在2017年2月中水平徘徊。港島CCL_Mass報143.17點，按周跌0.83%，連升2周後回軟，繼續於2016年8月底水平徘徊。

 

其他報道

今日一手成交暫逾30宗 澄天沽3伙兩房吸金2100萬

天璽‧海4133萬再沽4房戶 實呎3.67萬

SEASONS PLACE伙中原為一房買家送10萬租賃管理服務 

麗港城本月暫錄19宗成交 交投倍升

第一城本月成交增逾倍 兩房39年升值19倍

藍灣3房累減逾兩成860萬沽 24年升值逾倍

撤辣後入市蔚藍東岸3房買家撻訂 料遭殺訂77萬 

內地客2118萬購名日.九肚山4房 料慳稅548萬 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款