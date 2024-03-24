3個月沽6伙總額涉29億 均呎逼7萬元

嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，是次交易是緹外繼今年1月以破頂價售出兩伙頂層大宅後，再度錄得新高價成交。今年短短三個月內緹外已錄得6宗成交，成交價介乎2.25 億至10億元，總成交金額高達29億元，平均成交實呎約69,752元。項目自開售至今，累積售出11伙 ，總成交金額逾41億元，平均成交實呎64,705元。

值得一提，提供64個單位的緹外，只設3座院墅，除今次售出的院墅B外，實用面積11,692方呎的院墅C，去年中就以先租後買形式售出，並獲內地客承接，當時買賣雙方簽訂協議，買家可承租單位90個月，即約7年半，完成7年半租期後，並有3個月續租權，其後可購買該單位，認購價達10億元，以該認購價計，實呎85,529元。