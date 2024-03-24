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緹外萬呎院墅10億沽 實呎8.6萬九龍新紀錄

本月新盤交投活躍，一手豪宅更錄高價成交，繼新地（0016）啟德跑道區天璽‧海以呎價逼6.8萬元創出東九龍新高後，已屆現樓、嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹外，剛以招標形式售出一伙院墅B，成交價達10億元，創九龍區歷年來一手豪宅新高，實用面積11,589方呎、花園面積15,397方呎，5房5套房另設5間工人房間隔，附設的車庫提供兩個停車位，實呎86289元，呎價亦創下九龍洋房物業呎價新高。據成交紀錄冊資料，物業需於今年12月底清付樓價，除享有提早佔用優惠外，亦獲樓價4.25%、即4250萬元印花稅津貼，及4000萬元傢具津貼現金回贈，合共即約8250萬元津貼。

3個月沽6伙總額涉29億 均呎逼7萬元

嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，是次交易是緹外繼今年1月以破頂價售出兩伙頂層大宅後，再度錄得新高價成交。今年短短三個月內緹外已錄得6宗成交，成交價介乎2.25 億至10億元，總成交金額高達29億元，平均成交實呎約69,752元。項目自開售至今，累積售出11伙 ，總成交金額逾41億元，平均成交實呎64,705元。

值得一提，提供64個單位的緹外，只設3座院墅，除今次售出的院墅B外，實用面積11,692方呎的院墅C，去年中就以先租後買形式售出，並獲內地客承接，當時買賣雙方簽訂協議，買家可承租單位90個月，即約7年半，完成7年半租期後，並有3個月續租權，其後可購買該單位，認購價達10億元，以該認購價計，實呎85,529元。

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