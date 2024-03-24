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撤辣後會德豐共沽568伙 不足一個月套現近60億

撤辣後新盤交投活躍，會德豐旗下將軍澳日出康城SEASONS PLACE首輪368伙全數沽清，套現23.6億元，連同其他同系新盤在內，該集團旗下樓盤於撤辣後至今不足一個月，已售出568伙，套現近60億元。

SEASONS PLACE昨晚加推4號價單，涉244伙，包括119個1房、94個2房及10個3房1套單位，另有8個連平台特色戶 、13個連天台特色戶，實用282至665方呎，訂價513.9萬至 1432.7萬元，折實452.3萬至1260.8萬元，折實實呎14,047至19,379元，折實平均實呎15,412元，以折實金額計，約有71個(29%)單位低於500萬元，有213個(87%)單位低於700萬元，有232個(95%)單位低於1,000萬元。

是次244伙預計可套現約16.86億元，折實約14.84億元，會德豐地產副主席黃光耀指，今批單位定價根據座向及景觀而定，並因應首輪受歡迎，輕微加價1%。另項目亦上載銷售安排，282伙以價單形式推出，包括135個1房、127個2房、5個2房梗廚單位，15個3房1套單位，實用282至665方呎，折實價452.3萬至1260.8萬元，折實呎價14,047至19,379元，折實平均實呎15,357元。

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