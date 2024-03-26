孫東指，正在思考如何讓初創企業有更好的發展空間，下一步將會加大力度支援「加速器」建設，北部都會區是香港未來發展的新引擎，信和集團將創意研發室擴展至北都，是身體力行地展示對北都和香港創科發展的大力支持。楊孟璋則指，「信和創意研發室」在北部都會區擴展，同時成立了The Spark，這是一個不限於技術應用展示、工作空間和活動場地的動態網絡，也是培育初創企業擴大及迅速發展的加速器，希望通過這個平台能夠加強凝聚志同道合的創科人才，促進交流及合作，共同探索大灣區的商機，並成為本地、大灣區和海外初創企業之間的重要橋樑。

「信和創意研發室」成立於2018年，為信和集團的協作「沙池」平台，旨在協助本地及海外的初創企業、研發人員和科技企業，推行實證並與持份者攜手共創尖端智能生活解決方案，主要專注於房地產科技領域的技術發展。自研發室成立以來，已與超過 800位創客合作探索新技術，為逾100項科技解決方案提供支持，幫助其擴大規模和加速部署，而位於觀塘的研發室至今已接待超過10,000名來自1,200個機構及超過25個國家的訪客，參觀展出的房地產解決方案。