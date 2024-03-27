恒地（0012）旗下樓花期約15個月的大角嘴利奧坊‧首隅，銷售步伐持續；恒基物業董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，項目明天次輪發售20伙，包括8伙兩房戶、12伙1房戶，實用252至351方呎，他表示，項目將視乎銷售情況，或於復活節加推，售價有機會上調約1%至2%，並包括1房及2房單位。
項目自推售以來累沽40伙，包括24伙1房及16伙2房單位，套現近2.3億元，而整個利奧坊系列則共套現約124億元。客源方面，本地客、非本地客分別各佔一半，整體近六成客戶購買作自用。
另外，恒地主席辦公室顧問于正人表示，集團在多個範疇貫徹實行可持續發展策略G.I.V.E.；項目以自然與建築和諧共生為設計概念。項目延續藝綠設計概念，引入各種珍稀植物，揉合藝術及天然元素。同時，選用再生建築物料及引入智能家居系統設計，營造舒適生活環境。
韓家輝續指，全面撤辣後一手成交量急升，其中「利奧坊系列」在撤辣後共錄得122宗成交，集團已暫售出逾1100伙，套現逾70億元，市佔率近三成。另外，市場氣氛熾熱，截至去年底香港有大約2,700家單一家族辦公室，同時高才通申請人截止上月有約四萬人已經抵港，預計可引入大量資金支持樓市發展。
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