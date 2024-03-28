撤辣後第二個鐵路全新盤今開價，長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑港島南岸Blue Coast，樓花期約20個月，今日正式公布首張價單，首批138伙折實均呎21968元，是港島南岸已落成或推售項目中（第5及6期尚未推出）折實均呎最低。項目明日中午起向公眾開放示範單位，同日開始收票。
曾表示Blue Coast 每方呎成本價約2.8萬元的長實執行董事趙國雄形容，是次開價為「撈底價」，算是「蝕少當賺」，指賣樓不只計算成本，當市況一般的時候，就以貼市價售樓。
首張價單涉138伙，實用452至972方呎，包括11伙2房戶、11伙2房1套戶、76伙3房1套單位，及40伙「大3房」單位，提供2種付款方法予買家，最高折扣率15%。入場單位為2B座6樓D室，實用452方呎兩房間隔，折實價878萬元、呎價19425元。折實價為878萬元至2313.3萬元，折實呎價18998至24072元，項目入場單位為2B座6樓D室，實用452方呎兩房間隔，折實價878萬元、呎價19425元；最費單位為1B座35樓C室，實用972方呎的「大3房」單位，折實價2313.3萬元、呎價23799元。
參考區內對上一個開售新盤，為去年7月由嘉里（0683）及港鐵等合作的海盈山，首批88伙，折實均呎27989元，較新盤首批折實均呎低約21.5%；若以第1期項目、路勁（1098）旗下的晉環，2021年4月首批160伙，折實均呎29689元比較，甚至低約26%。
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