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撤辣剌激CCL 錄逾1年最勁按周升幅

港府2月底全面撤辣後，本港樓市氣氛明顯好轉，具體反映3月4日至10日市況的中原城市領先指數CCL，最新報145.86點，按周升1.36%，屬全面撤辣、兼免壓測後首周的市況，成交量急增，樓價出現止跌。事實上，CCL連升兩周共1.99%、兼升勢擴大，而今周升幅更為2023年2月後、即近57周以來最大。

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，若下周CCL再升，將可確認樓價見底回穩，擺脫撤辣前143.02點低位；展望第二季，CCL料重上148點，即2023年12月底時的水平，現時相差2.14點或1.47%。

不過，本周CCL仍處逾7年低位，繼續在2017年1月中水平徘徊，較2021年8月191.34點歷史高位，仍跌23.77%，而2024年跌幅收窄至0.92%。

至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass報145.68點，按周升0.94%；CCL(中小型單位)報144.69點，按周升1.14%；CCL Mass、CCL(中小型單位)齊升兩周，分別累升1.80%及2.00%，今周升幅同樣擴大，為44周、57周以來最大，但指數仍在2016年11月初、2017年1月中水平徘徊。

豪宅方面，CCL(大型單位)報151.68點，按周升2.34%，連跌4周後反彈，升幅是54周以來最大，指數繼續在2017年5月初水平徘徊。

四大分區方面，九龍CCL Mass報143.66點，按周升1.62%，連升兩周共4.28%，仍在2017年1月初水平徘徊；港島CCL Mass報143.81點，按周升0.45%，繼續於2016年8月底水平徘徊。

至於新界，新界西CCL Mass報133.16點，按周升1.26%，升幅為13周以來最大，連升兩周共1.72%，仍處2017年2月底水平；新界東CCL Mass報157.80點，按周跌0.13%，連升兩周後輕微回軟，繼續於2017年3月底水平徘徊。

 

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